رمضان میں امن و امان کیلئے سکیورٹی پلان تشکیل
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ایس پی جڑانوالہ حافظ محمد امتیاز نے رمضان المبارک کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جامع سکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔
مساجد، امام بارگاہوں اور عوامی مقامات کو حساسیت کے لحاظ سے کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ نفری کی تعیناتی مناسب ہو۔ نمازِ فجر، عصر اور تراویح کے اوقات میں پولیس اہلکار اور رضا کار تعینات ہوں گے ۔ ایلیٹ فورس اور ڈولفن فورس کو بازاروں میں مسلسل گشت جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ حساس مقامات پر سی سی ٹی وی اور واک تھرو گیٹس فعال ہیں۔