جڑانوالہ پولیس نے خطرناک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا

  فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) تھانہ سٹی جڑانوالہ پولیس نے 30 سے زائد مقدمات میں ملوث خطرناک ڈاکو شاہد ریاض کو مبینہ پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں قتل، ڈکیتی، چوری اور راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ جب پولیس اسے ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی تو اوڈھاں والی بستی کے قریب اس کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ پولیس نے جوابی کارروائی میں ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔

 

