  • فیصل آباد
مرکزی جامع مسجد اہلحدیث میں آج جمعہ کا خطبہ، مولانا عبد الشکور لدھیانوی خطاب کریں گے

سمندری (نمائندہ دنیا) مرکزی جامع مسجد اہلحدیث نہر بازار میں جمعہ کا خطبہ ممتاز مذہبی سکالر مولانا عبد الشکور لدھیانوی نیکیوں کا موسم بہار رمضان کے عنوان سے دیں گے۔انجمن اہلحدیث سمندری کے امیر چوہدری عمر حیات اور ناظم نشر و اشاعت مرزا محمد سعود نے اہل اسلام سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز جمعہ جامع مسجد اہلحدیث میں ادا کریں۔

