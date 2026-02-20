زمین پر قبضے کی کوشش، شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں زمین پر قبضے کی کوشش کے دوران شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔
پولیس کے مطابق ایوب نامی شہری نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان مبینہ طور پر اس کی اراضی پر قبضہ کرنے کی نیت سے موقع پر آئے اور گن پوائنٹ پر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔مدعی کے مطابق اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم موقع پر پہنچی تو ملزم فرار ہو گئے ۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے اور مزید کارروائی جاری ہے ۔