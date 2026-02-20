صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باپ بیٹے کو قابو کرکے بدترین تشدد، ملز م فرار ہو گئے

  • فیصل آباد
باپ بیٹے کو قابو کرکے بدترین تشدد، ملز م فرار ہو گئے

حیدر علی اور اس کے والد کو ملزموں نے ڈنڈوں سے مارا، مقدمہ درج

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ ریل بازار کے علاقے کچہری بازار چوک کے قریب باپ اور بیٹے کو قابو کر کے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا۔پولیس کے مطابق حیدر علی نامی شہری نے رپورٹ دی کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ موجود تھے کہ اچانک ملزمان نے انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے ۔ ملزموں نے موقع پر دھمکیاں دینے کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور ملزموں کی تلاش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نرخنامے نہ لگانے کا نوٹس، ذخیرہ اندوزی پرکارروائی کا حکم

ایل ڈی اے ریکارڈ کی یکجائی کا عمل سست روی کا شکار

چیف جسٹس لڑکی بازیاب نہ ہونے پر آئی جی پر برہم

فیروز پور روڈ پر تجاوزات غیر قانونی پارکنگ ہٹانے کی ہدایت

ماہ صیام میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال رکھا جائے ، بلال یاسین

اوقاف بورڈ کا ایجنڈے پراجلاس،اہم اقدامات منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ