باپ بیٹے کو قابو کرکے بدترین تشدد، ملز م فرار ہو گئے
حیدر علی اور اس کے والد کو ملزموں نے ڈنڈوں سے مارا، مقدمہ درج
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ ریل بازار کے علاقے کچہری بازار چوک کے قریب باپ اور بیٹے کو قابو کر کے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا۔پولیس کے مطابق حیدر علی نامی شہری نے رپورٹ دی کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ موجود تھے کہ اچانک ملزمان نے انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے ۔ ملزموں نے موقع پر دھمکیاں دینے کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور ملزموں کی تلاش جاری ہے ۔