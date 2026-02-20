بھوآنہ اڈا جامعہ آباد عظیم الشان مسجد کا افتتاح
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)بھوآنہ اڈا جامعہ آباد عظیم الشان مسجد کا افتتاح کر دیا گیا ہے .افتتاحی تقریب میں سجادہ نشین سیال شریف حضرت خواجہ حافظ محمد ضیا الحق حمیدی سیالوی نے شرکت کی ۔افتتاحی تقریب میں عقیدت مندوں اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔
