سمندری گھنٹہ گھر چوک میں سپیشل پرائس کنٹرول کیمپ قائم

  • فیصل آباد
سمندری گھنٹہ گھر چوک میں سپیشل پرائس کنٹرول کیمپ قائم

سمندری (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سمندری گھنٹہ گھر چوک میں سپیشل پرائس کنٹرول کیمپ قائم کیا گیا۔

 اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج کا کہنا ہے کہ شہری زائد قیمتیں وصول کرنے والے دوکانداروں اور ریڑھی بانوں کے متعلق کیمپ میں آگاہ کریں، فوری سخت کارروائی عمل میں آئے گی۔پرائس سپیشل مجسٹریٹ/تحصیلدار محسن پڈھیار اور ٹی او آر میونسپل کمیٹی زاہد فرید نے زائد قیمتیں وصول کرنے والے دکانداروں پر بھاری جرمانے کیے اور سپیشل مجسٹریٹ نے کہا دکاندار حضرات سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیا فروخت کریں، خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

