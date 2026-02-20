صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینسرہ: 300 کلو سے زائد مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت برآمد

  • فیصل آباد
تین رکشوں کی تلاشی کت دوران چالیس بکرے اور بکریاں پکڑی گئیں

پینسرہ (نمائندہ دنیا)محکمہ فوڈ اتھارٹی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں پینسرہ کے قریب تین سو کلو سے زائد مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت برآمد کر لیا گیا۔صبح سویرے محبوب عالم اے ایس آئی تھانہ ٹھکری والا کے ہمراہ اے ایف ایس او ظفر علی اور اے ایف ایس او سحر دلاؤر نے تین رکشوں کی تلاشی لی، جہاں سے چالیس بکرے اور بکریاں پکڑی گئیں۔ حکام کے مطابق تقریباً بیس جانور پہلے ہی ذبح کیے جا چکے تھے جبکہ باقی شدید بیمار اور لاغر حالت میں تھے اور چلنے کے قابل نہیں تھے ۔ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین اور ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن موقع پر پہنچے ، ویٹرنری ڈاکٹر کے ہمراہ گوشت کا تفصیلی معائنہ کیا اور اسے مضر صحت قرار دیتے ہوئے فوری تلف کرنے کے احکامات جاری کیے ۔

 

