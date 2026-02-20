صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اہلحدیث کا استقبال رمضان،دہشتگردی کے خاتمے کی دعا

  • فیصل آباد
جمعیت اہلحدیث کا استقبال رمضان،دہشتگردی کے خاتمے کی دعا

رمضان اللہ تعالیٰ کی فیوض و برکات، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ :علامہ عبدالرشید

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی فیوض و برکات، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے ، جس میں بندوں کو جہنم سے آزادی اور جنت کے درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی، خالد محمود اعظم آبادی، قاری محمد ارشد، مولانا عبدالشکور کاظم اور حافظ ولید خالد نے استقبال رمضان کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس کے روزے ہر بالغ و عاقل مسلمان پر فرض ہیں۔ رمضان کے دوران نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے ۔ جو شخص روزہ رکھ کر قیام کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے محاسبہ کرے ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ رمضان کی ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ۔علامہ عبدالرشید حجازی نے باجوڑ سیکورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے 11 فوجی جوانوں اور 7 زخمی شہریوں کے لیے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد انسانی شکل میں درندے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی، زخمیوں کی جلد صحت یابی اور ملک کی بقاء و سلامتی کے لیے دعا گو ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ