جمعیت اہلحدیث کا استقبال رمضان،دہشتگردی کے خاتمے کی دعا
رمضان اللہ تعالیٰ کی فیوض و برکات، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ :علامہ عبدالرشید
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی فیوض و برکات، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے ، جس میں بندوں کو جہنم سے آزادی اور جنت کے درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی، خالد محمود اعظم آبادی، قاری محمد ارشد، مولانا عبدالشکور کاظم اور حافظ ولید خالد نے استقبال رمضان کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس کے روزے ہر بالغ و عاقل مسلمان پر فرض ہیں۔ رمضان کے دوران نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے ۔ جو شخص روزہ رکھ کر قیام کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے محاسبہ کرے ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ رمضان کی ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ۔علامہ عبدالرشید حجازی نے باجوڑ سیکورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے 11 فوجی جوانوں اور 7 زخمی شہریوں کے لیے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد انسانی شکل میں درندے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی، زخمیوں کی جلد صحت یابی اور ملک کی بقاء و سلامتی کے لیے دعا گو ہے ۔