صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلال گینگ کا سرغنہ گرفتار، چوری و ڈکیتی کے مقدمات کا انکشاف

  • فیصل آباد
بلال گینگ کا سرغنہ گرفتار، چوری و ڈکیتی کے مقدمات کا انکشاف

بلال اور اس کے ساتھی جاوید کو گرفتار کیا گیا ، 10 لاکھ 20 ہزار روپے برآ مد

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) پولیس نے صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایات اور ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں اہم کارروائی کرتے ہوئے بلال گینگ کے سرغنہ بلال اور اس کے ساتھی جاوید کو گرفتار کر لیا۔پولیس نے ملز موں کے قبضہ سے 10 لاکھ 20 ہزار روپے نقدی، پسٹل، موبائل اور دیگر مالِ مسروقہ برآمد کیا۔ گرفتار ملز موں سے اب تک 14 مقدمات ٹریس آؤٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتے ہوئے بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

قصبہ ودھن میں دریائے جہلم کے کٹاؤ کا اعلی سطح کا نوٹس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ