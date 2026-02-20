بلال گینگ کا سرغنہ گرفتار، چوری و ڈکیتی کے مقدمات کا انکشاف
بلال اور اس کے ساتھی جاوید کو گرفتار کیا گیا ، 10 لاکھ 20 ہزار روپے برآ مد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) پولیس نے صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایات اور ایس پی جڑانوالہ کی سربراہی میں اہم کارروائی کرتے ہوئے بلال گینگ کے سرغنہ بلال اور اس کے ساتھی جاوید کو گرفتار کر لیا۔پولیس نے ملز موں کے قبضہ سے 10 لاکھ 20 ہزار روپے نقدی، پسٹل، موبائل اور دیگر مالِ مسروقہ برآمد کیا۔ گرفتار ملز موں سے اب تک 14 مقدمات ٹریس آؤٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتے ہوئے بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔