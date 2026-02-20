آکسفورڈ سکول سدھارکیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات
تقریب کے دوران طلبہ نے ملی نغمے ، تقاریر اور ٹیبلو پیش کر کے داد وصول کی
پینسرہ (نمائندہ دنیا)آکسفورڈ سکول سسٹم سدھارکیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی، جس میں اساتذہ، والدین اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں تعلیمی، ہم نصابی اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں شیلڈز، سرٹیفکیٹس اور دیگر انعامات تقسیم کیے گئے ۔مہمانانِ خصوصی میں یاسر فرید ورک، چوہدری عبدالرشید، اختر عباس اختر، محمد علی، جاوید خان، ملک جاوید، زاہد حسین، شاہد حسین اور میاں عمران سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈائریکٹر آکسفورڈ اسکول سسٹم، بشریٰ زاہد اور مومنا زاہد بھی موجود تھیں۔تقریب کے دوران طلبہ نے ملی نغمے ، تقاریر اور ٹیبلو پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ مہمانانِ خصوصی نے کامیاب طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے اساتذہ اور والدین کی کوششوں کو سراہا اور ادارے کی تعلیمی خدمات کو قابلِ تحسین قرار دیا۔