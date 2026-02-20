رمضان کے آغاز پر پھلوں و سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر
گو جراہ کی سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اچانک اضافہ
گوجرہ (نمائندہ دنیا)رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پھلوں اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ قیمتیں سرکاری ریٹ لسٹ سے کئی گنا بڑھ گئیں۔ کیلے کی قیمت 250 روپے درجن، کینو 200 روپے کلو، سیب 300 سے 500 روپے کلو اور اسٹرابیری 500 سے 800 روپے کلو فروخت ہو رہی ہیں۔ سبزی منڈی میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا۔حکام کے مطابق قصاب بھی اپنے نرخ خود مقرر کر رہے ہیں اور سبزی منڈی میں بھی ذخیرہ اندوزی اور زائد قیمتوں کے رجحانات جاری ہیں۔ پیرا فورس اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس حکومتی نرخوں پر عملدرآمد کروانے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔