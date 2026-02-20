صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان کے آغاز پر پھلوں و سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر

  • فیصل آباد
رمضان کے آغاز پر پھلوں و سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر

گو جراہ کی سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اچانک اضافہ

گوجرہ (نمائندہ دنیا)رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پھلوں اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ قیمتیں سرکاری ریٹ لسٹ سے کئی گنا بڑھ گئیں۔ کیلے کی قیمت 250 روپے درجن، کینو 200 روپے کلو، سیب 300 سے 500 روپے کلو اور اسٹرابیری 500 سے 800 روپے کلو فروخت ہو رہی ہیں۔ سبزی منڈی میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا۔حکام کے مطابق قصاب بھی اپنے نرخ خود مقرر کر رہے ہیں اور سبزی منڈی میں بھی ذخیرہ اندوزی اور زائد قیمتوں کے رجحانات جاری ہیں۔ پیرا فورس اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس حکومتی نرخوں پر عملدرآمد کروانے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ