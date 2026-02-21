صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لفٹ لینے والے نے شہری کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ صدر کے علاقے میں شاہی مسعود نامی شہری کے ساتھ نامعلوم ملزم لفٹ لینے کے بہانے بیٹھ گیا اور دوران سفر اس کی جیب سے نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان چوری کر لیا۔ پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔

