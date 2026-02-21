صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجانہ: گنے کی لوڈ ٹرالی میں آتشزدگی ، بڑا نقصان ٹل گیا

  • فیصل آباد
رجانہ (نمائندہ دنیا) رجانہ سمندری روڈ پر گزشتہ روز گنے کی لوڈ ٹرالی میں اچانک آگ لگ گئی، جس نے دیکھنے والوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔

 خوش قسمتی سے اہل علاقہ کی فوری کاوشوں اور ڈرائیور کی مہارت کی بدولت ابتدائی طور پر آگ پر قابو پایا گیا۔ ٹریفک پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک کو کنٹرول کیا جبکہ ریسکیو ٹیموں نے بھی ٹرالی پر پانی چھڑکاؤ کر کے آگ کو مکمل طور پر بجھا دیا۔ اس کے بعد ٹرالی کو محفوظ طریقے سے کلیئر کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ 

 

