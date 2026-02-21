صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: شہری اور ٹریفک وارڈن کے جھگڑے کی ویڈیو وائرل

ڈی پی او کا فوری نوٹس،ڈی ایس پی سٹی سرکل کو انکوائری کا حکم دیدیا گیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ کوتوالی کے علاقے میں شہری اور ٹریفک وارڈن کے درمیان جھگڑا سامنے آیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سٹی سرکل کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کامران نامی شہری کو بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ پر چالان کیا گیا، جس کے بعد شہری ٹریفک اہلکار کے ساتھ الجھ پڑا۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

