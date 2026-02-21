ٹوبہ :\"مریم کے مہمان رمضان نگہبان دسترخوان\" فعال، ڈپٹی کمشنر کا جائزہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلع میں مریم کے مہمان رمضان نگہبان دسترخوان فعال کر دیے گئے ہیں۔ تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈی ایچ کیو ہسپتال اور سپورٹس سٹیڈیم میں دسترخوان قائم کیے گئے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ اور اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ سیال نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں دسترخوان کا دورہ کیا، انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور شہریوں کے ساتھ افطاری بھی کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے سپورٹس اسٹیڈیم میں قائم دسترخوان کا دورہ کر کے افطاری کے انتظامات، معیار اور صفائی کا جائزہ لیا اور روزہ داروں کو بروقت اور معیاری افطاری کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔