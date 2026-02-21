صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر میں تصادم ، 2افراد جاں بحق

  • فیصل آباد
حادثہ سدھار بائی پاس سے امین پور بائی پاس کی طرف جانیوالی رنگ روڈ پر ہوا

ٹھیکریوالا،فیصل آباد(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر)موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر کے تصادم میں 2افراد جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا گیاہے کہ سدھار بائی پاس سے امین پور بائی پاس کی طرف جانے والی رنگ روڈ پر آئل ٹینکر اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ جسے طبی امداد کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جبکہ دونوں لاشوں کو ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ضروری کارروائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔

 

