موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر میں تصادم ، 2افراد جاں بحق
حادثہ سدھار بائی پاس سے امین پور بائی پاس کی طرف جانیوالی رنگ روڈ پر ہوا
ٹھیکریوالا،فیصل آباد(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر)موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر کے تصادم میں 2افراد جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا گیاہے کہ سدھار بائی پاس سے امین پور بائی پاس کی طرف جانے والی رنگ روڈ پر آئل ٹینکر اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ جسے طبی امداد کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جبکہ دونوں لاشوں کو ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ضروری کارروائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔