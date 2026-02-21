جھنگ: ضلع بھر میں 2 ہزار سے زائد پرائس کنٹرول انسپکشنز، 5 افراد گرفتار
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے گزشتہ روز ضلع بھر میں 2 ہزار سے زائد انسپکشنز کیں۔
کارروائیوں کے دوران خلاف ورزی کرنے پر 3 مقدمات درج کیے گئے ، 3 د کانیں سیل کی گئیں اور 5 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گراں فروشی کے مرتکب دکانداروں پر مجموعی طور پر 73 ہزار 5 سو روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے اہم بازاروں اور مارکیٹوں میں شکایت سیل قائم کر دیے ہیں جہاں شہری اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔