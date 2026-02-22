صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والا شہری گرفتار

  • فیصل آباد
بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والا شہری گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سول لائن میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسے قابو کیا، جو مین شاہراہ پر حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔

 تفصیلات کے مطابق تھانہ سول لائن میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسے قابو کیا، جو مین شاہراہ پر حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سول لائن میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسے قابو کیا، جو مین شاہراہ پر حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل