بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والا شہری گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سول لائن میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسے قابو کیا، جو مین شاہراہ پر حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔
