کم عمر بچی کو اغواء کرنے کی کوشش ناکام، ملزمہ گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)کم عمر بچی کو مبینہ طور پر اغواء کرنے کی کوشش کرنے والی ملزمہ کو قابو کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے کچی آبادی کی رہائشی گلشن بی بی نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس کی کمسن بیٹی گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اس دوران ملزمہ نے مبینہ طور پر اسے قابو کرکے اغواء کرنے کی کوشش کی۔ اہلخانہ کے موقع پر پہنچنے اور بچی کے شور مچانے پر اغواء کی کوشش ناکام ہوئی اور ملزمہ کو قابو کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔