  • فیصل آباد
محلہ شاہین آباد میں لبنیٰ کو مارپیٹ کر زخمی کرکے کپڑے پھاڑدیئے ،مقدمہ درج

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)خاتون کو گھر میں گھس کر مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے محلہ شاہین آباد میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے لبنیٰ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملزمان زبردستی داخل ہوئے اور اسے قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، زخمی کیا اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے ۔ ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

