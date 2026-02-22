جھنگ میں بس الٹنے سے 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ہیڈ تریموں کے قریب تیز رفتاری کے باعث بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے۔
بس مسافر تیز رفتاری کے ساتھ کراسنگ کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آنے والے رکشہ کو بچاتے ہوئے بس الٹ گئی۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور بعد ازاں تحصیل ہیڈ کوارٹر زہسپتال اٹھارہ ہزاری منتقل کیا۔ زخمی ہونے والوں میں مہرانی بی بی زوجہ غلام رسول (40 سال، رہائشی بھراڑی)، تہذیب ولد اظہر (30 سال، رہائشی چیچہ وطنی) اور کوثر پروین زوجہ سلیم (40 سال، رہائشی چک 62 بھکر) شامل ہیں۔