سابقہ رنجش پر شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ،فائرنگ

  • فیصل آباد
فیصل حیات کو تشددکانشانہ بھی بنایاگیا،ملزموں کیخلاف مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے ساتھ فائرنگ کر دی گئی۔ تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے فیصل حیات نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسلحے کے زور پر اسے قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ گن پوائنٹ پر قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور اس دوران ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے ہراساں اور پریشان بھی کیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔

