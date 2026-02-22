صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ہاکی سٹیڈیم کی بجلی منقطع، کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر

  • فیصل آباد
ٹوبہ ہاکی سٹیڈیم کی بجلی منقطع، کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر

اسٹروٹرف کو پانی نہ ملنے سے مصنوعی گھاس بھی خراب ہونے کا خدشہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شہر کے واحد ہاکی سٹیڈیم میں بجلی کا کنکشن واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث گزشتہ دو ماہ سے منقطع ہے ، جس سے کھیلوں کی سرگرمیاں شدید متاثر ہو گئی ہیں۔ بجلی کی بندش کے باعث سٹیڈیم کا آبپاشی نظام معطل ہے اور شام کے اوقات میں پریکٹس سیشن ممکن نہیں، جس سے مقامی کھلاڑی کھیل کے میدان سے دور ہو گئے ہیں۔ اسٹروٹرف کو پانی نہ ملنے سے مصنوعی گھاس خراب ہونے کا خدشہ ہے ، جو قومی خزانے کا نقصان ثابت ہو سکتا ہے ۔ہاکی کوچ استاد محمد عمر چودھری نے کہاکہ گراؤنڈ کی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے اور کھلاڑی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں۔ شہریوں، کھلاڑیوں اور سپورٹس حلقوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ واجبات کی ادائیگی کر کے بجلی بحال کی جائے اور اسٹروٹرف کی فوری بحالی کا کام شروع کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو دوبارہ کھیل کے مواقع میسر آ سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل