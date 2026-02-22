ٹوبہ ہاکی سٹیڈیم کی بجلی منقطع، کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر
اسٹروٹرف کو پانی نہ ملنے سے مصنوعی گھاس بھی خراب ہونے کا خدشہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شہر کے واحد ہاکی سٹیڈیم میں بجلی کا کنکشن واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث گزشتہ دو ماہ سے منقطع ہے ، جس سے کھیلوں کی سرگرمیاں شدید متاثر ہو گئی ہیں۔ بجلی کی بندش کے باعث سٹیڈیم کا آبپاشی نظام معطل ہے اور شام کے اوقات میں پریکٹس سیشن ممکن نہیں، جس سے مقامی کھلاڑی کھیل کے میدان سے دور ہو گئے ہیں۔ اسٹروٹرف کو پانی نہ ملنے سے مصنوعی گھاس خراب ہونے کا خدشہ ہے ، جو قومی خزانے کا نقصان ثابت ہو سکتا ہے ۔ہاکی کوچ استاد محمد عمر چودھری نے کہاکہ گراؤنڈ کی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے اور کھلاڑی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں۔ شہریوں، کھلاڑیوں اور سپورٹس حلقوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ واجبات کی ادائیگی کر کے بجلی بحال کی جائے اور اسٹروٹرف کی فوری بحالی کا کام شروع کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو دوبارہ کھیل کے مواقع میسر آ سکیں۔