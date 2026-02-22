گڑھ مہاراجہ: ہسپتال میں مبینہ ایکسپائر گولیاں دینے پر مریضہ کی حالت بگڑ گئی
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا ) احمدپور سیال کے رہائشی قیصر مہدی نے رات گئے اپنی والدہ کے علاج کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال احمدپورسیال پہنچے۔۔۔
جہاں ایمرجنسی میں موجود عملے نے چیک اپ کے بعد گولیاں دیں، جس سے والدہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔مریضہ کے لواحقین نے ہسپتال فارمیسی کی فراہم کردہ گولیوں کے کور کا بغور جائزہ لیا تو اسپر ستمبر 2025 کی ایکسپائری ڈیٹ درج تھی۔ پریشانی کے بعد انہوں نے فوری طور پر 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر قاسم نے کہا کہ متاثرہ فریق کی جانب سے تحریری درخواست موصول ہونے پر مکمل انکوائری کی جائے گی۔