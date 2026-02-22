صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: طارق محمود نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے عہدے کا چارج سنبھال لیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: طارق محمود نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے عہدے کا چارج سنبھال لیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر طارق محمود نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر عملی کام کا آغاز کر دیا۔

محکمہ تعلیم کے افسران اور عملے نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور ماہرین تعلیم نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ سٹاف اور اساتذہ نے گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ طارق محمود کی قیادت میں تعلیمی نظام مزید ترقی کرے گا اور تعلیمی معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔طارق محمود نے اس موقع پر کہا کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور ترقی کے لیے بھرپور کام کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تمام تعمیراتی مقامات کو مکمل طور پر گھیرنا لازمی قرار

میٹرک ،انٹر فیل طلبہ کیلئے فری سکل ٹریننگ پروگرام کا اعلان

بھاٹی سے داتادربار زیرزمین پیدل گزرگاہ کی تعمیر کاآغاز

رمضان :نرخ آسمان پر ، پھل صارفین کی پہنچ سے باہر

آٹھویں کے سالانہ بورڈ امتحانات 9 مارچ سے شروع

زیرِ زمین پارکنگ پلازا کیلئے کھدائی کا 70 فیصد حصہ مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل