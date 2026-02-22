جڑانوالہ: طارق محمود نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے عہدے کا چارج سنبھال لیا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر طارق محمود نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر عملی کام کا آغاز کر دیا۔
محکمہ تعلیم کے افسران اور عملے نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور ماہرین تعلیم نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ سٹاف اور اساتذہ نے گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ طارق محمود کی قیادت میں تعلیمی نظام مزید ترقی کرے گا اور تعلیمی معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔طارق محمود نے اس موقع پر کہا کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے تعلیمی نظام میں اصلاحات اور ترقی کے لیے بھرپور کام کریں گے ۔