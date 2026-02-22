صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹھارہ ہزاری: ہیڈ تریموں پر مبینہ غفلت،مواضعات زیرِ آب

  • فیصل آباد
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا) ہیڈ تریموں پر پانی کے اخراج میں مبینہ تاخیر کے باعث عمرانہ جنوبی، کوٹلہ، چیلہ ساہجر کلاسن اور دیگر علاقوں کے سینکڑوں مواضعات زیرِ آب آ گئے ہیں۔۔۔

 جبکہ بیراج کے گیٹس تاحال مکمل طور پر نہیں کھولے گئے ۔متاثرہ کسانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ایس ڈی او حسنین حمزہ نے مبینہ طور پر مچھلی ٹھیکیدار کے مفادات کے پیشِ نظر گیٹس بروقت نہیں کھلوائے ۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر گیٹس پانی کے حساب سے کھول دیے جائیں تو مچھلی ٹھیکیدار کو مالی نقصان ہو سکتا ہے ، اس لیے پانی کا بہاؤ محدود رکھا جا رہا ہے جس سے 50 سے 60 ہزار کیوسک پانی نے سیلابی کیفیت پیدا کر دی اور گندم کی تیار فصلیں بھی ڈوب گئی ہیں۔متاثرہ علاقوں میں مواضع عمرآنہ، کوٹلہ دھبی سنگھہ، نکے بلوچاں، پیرکوٹ، سدھانہ اور دیگر بستیاں شامل ہیں۔ کسان شدید مالی بحران کا شکار ہیں اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس، شفاف انکوائری، گیٹس فوری کھولنے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

