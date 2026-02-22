صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ : ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ

  • فیصل آباد
ٹوبہ : ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ

رانا رضا اللہ کا قیدیوں کیلئے سحری و افطاری انتظامات اورسکیورٹی کاجائزہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈی آئی جی جیل خانہ جات رانا رضا اللہ خاں نے ڈسٹرکٹ جیل کا تفصیلی دورہ کیا اور قیدیوں کے لیے سحری و افطاری کے انتظامات، کھانے کے معیار اور جیل کی مجموعی سکیورٹی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جیل کچن، اسٹورز اور بیرکس کا معائنہ کیا، صفائی ستھرائی، خوراک کی تیاری اور مینو کے مطابق اشیائے خوردونوش کی فراہمی کو چیک کیا۔ڈی آئی جی نے ہدایت کی کہ رمضان میں کھانے کی تیاری میں حفظانِ صحت کے اصول سختی سے اپنائے جائیں، سحری و افطاری بروقت فراہم کی جائیں اور پانی، طبی سہولیات اور دیگر بنیادی ضروریات یقینی بنائی جائیں۔ انہوں نے سکیورٹی کو جدید تقاضوں کے مطابق مؤثر رکھنے ، چیکنگ کے نظام کو سخت کرنے اور اہلکاروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ جیل رانا عرفان سلیمان، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو یاسر حسن سکھیرا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل سمیع اللہ نیازی بھی موجود تھے اور قیدیوں کی تعداد، سکیورٹی انتظامات، طبی سہولیات اور اصلاحاتی اقدامات پر بریفنگ دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد راولپنڈی:مہنگائی کیخلاف کریک ڈائون،137گراں فروش گرفتار،82دکانیں سیل

مہاجرین مقیم پیپلز پارٹی کا مضبوط سیاسی سرمایہ،فیصل راٹھور

اسلام امن کا داعی ، سیرت نبوی ؐہر شعبہ میں مشعل راہ، احسن اقبال

امن و امان کی بحالی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے،ڈی آئی جی

شہریوں کو بھرپور سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے،آئی جی

اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھا جائے، ڈی سی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل