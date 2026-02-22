ٹوبہ : ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ
رانا رضا اللہ کا قیدیوں کیلئے سحری و افطاری انتظامات اورسکیورٹی کاجائزہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈی آئی جی جیل خانہ جات رانا رضا اللہ خاں نے ڈسٹرکٹ جیل کا تفصیلی دورہ کیا اور قیدیوں کے لیے سحری و افطاری کے انتظامات، کھانے کے معیار اور جیل کی مجموعی سکیورٹی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جیل کچن، اسٹورز اور بیرکس کا معائنہ کیا، صفائی ستھرائی، خوراک کی تیاری اور مینو کے مطابق اشیائے خوردونوش کی فراہمی کو چیک کیا۔ڈی آئی جی نے ہدایت کی کہ رمضان میں کھانے کی تیاری میں حفظانِ صحت کے اصول سختی سے اپنائے جائیں، سحری و افطاری بروقت فراہم کی جائیں اور پانی، طبی سہولیات اور دیگر بنیادی ضروریات یقینی بنائی جائیں۔ انہوں نے سکیورٹی کو جدید تقاضوں کے مطابق مؤثر رکھنے ، چیکنگ کے نظام کو سخت کرنے اور اہلکاروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ جیل رانا عرفان سلیمان، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو یاسر حسن سکھیرا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل سمیع اللہ نیازی بھی موجود تھے اور قیدیوں کی تعداد، سکیورٹی انتظامات، طبی سہولیات اور اصلاحاتی اقدامات پر بریفنگ دی۔