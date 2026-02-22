صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ : امن کمیٹی کا اجلاس سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ خصوصی) تحصیل امن کمیٹی کا اہم اجلاس اے ایس پی کمالیہ علی احمد کی زیر صدارت ان کے دفتر میں منعقد ہوا، جس میں شہر کی مجموعی امن و امان اور ماہ رمضان کے دوران سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔

اجلاس میں گداگروں، جیب تراشوں اور چوری کی بڑھتی وارداتوں پر خصوصی تبادلہ خیال ہوا۔ اے ایس پی علی احمد نے ہدایت کی کہ بازاروں، مساجد اور رش والے مقامات پر گشت بڑھایا جائے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے ۔ پیشہ ور گداگروں اور جیب تراش گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

