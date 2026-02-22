صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ : کچی سڑک سے کسانوں اور طلبہ کو مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
چک نمبر 405 ج ب اور 403 ج ب تک سڑک کیلئے فنڈجاری کرنے کامطالبہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چک نمبر 405 ج ب اور 403 ج ب تک پختہ سڑک نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین، خصوصاً کسان اور طلبہ و طالبات شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ چک 402 ج ب تک تو پختہ سڑک موجود ہے ، تاہم اس کے بعد تقریباً 5 کلومیٹر طویل کچی سڑک ہے جو آمدورفت کے لیے دشوار گزار ہے ۔ بارش یا خراب موسم میں سڑک کیچڑ میں بدل جاتی ہے ، جس سے ٹریکٹر ٹرالیاں اور دیگر گاڑیاں پھنس جاتی ہیں اور طلبہ و طالبات کو تعلیمی اداروں تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے ۔علاقے میں زیر تعمیر سٹریس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ تک رسائی کے لیے جدید اور کشادہ سڑک ناگزیر ہے ، جبکہ مجوزہ نئی سڑک سے وریام والا انٹرچینج کے ذریعے موٹر وے ایم فور تک براہِ راست رسائی ممکن ہوگی۔ سابق یوسی چیئرمین میاں ارشد جمیل اور دیگر نے وزیراعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے فوری فنڈز جاری کیے جائیں ۔

