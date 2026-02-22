صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ میں رمضان نگہبان دسترخوان پروگرام فعال

  • فیصل آباد
کمالیہ میں رمضان نگہبان دسترخوان پروگرام فعال

اے سی ارم شہزادی کاانتظامات کاجائزہ، نگہبان کارڈ بھی تقسیم کئے

کمالیہ (نمائندہ خصوصی) تحصیل کمالیہ میں مریم کے مہمان رمضان نگہبان دسترخوان پروگرام باقاعدہ فعال کر دیا گیا ہے ۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ اور رجانہ روڈ پر کے بی پیٹرولیم کے مقام پر دسترخوان قائم کیے گئے ہیں جہاں روزہ داروں کو مفت اور معیاری افطاری فراہم کی جا رہی ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی نے دسترخوان کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں، گلی محلوں، مرکزی شاہراہوں اور کچرا کنٹینرز کی صفائی، سبزی منڈی میں قیمتوں کے استحکام اور نیلامی کے عمل کا بھی معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سابق ایم این اے میاں اسدالرحمن اور مسلم لیگ ن کے رہنما سردار راحیل انور کے ہمراہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی جانب سے رمضان میں نگہبان کارڈ بھی تقسیم کیے ۔

