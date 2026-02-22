پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا سبزی و پھل منڈیوں کا دورہ، قیمتوں اور معیار کا جائزہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنرکیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے سبزی و پھل منڈی سدھار اور غلام محمد آباد میں دورے کئے اور۔۔۔
کیلے، سیب، ٹماٹر سمیت دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں، معیار اور دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا۔پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے نیلامی کے عمل کی نگرانی کی اور آڑھتیوں و دکانداروں کو ہدایت کی کہ وہ سرکاری نرخنامے کے مطابق اشیاء فروخت کریں۔ نرخنامے نمایاں جگہوں پر آویزاں کرنے اور گرانفروشی سے مکمل اجتناب برتنے کی تاکید کی گئی۔