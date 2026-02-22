صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا سبزی و پھل منڈیوں کا دورہ، قیمتوں اور معیار کا جائزہ

  • فیصل آباد
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا سبزی و پھل منڈیوں کا دورہ، قیمتوں اور معیار کا جائزہ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنرکیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے سبزی و پھل منڈی سدھار اور غلام محمد آباد میں دورے کئے اور۔۔۔

 کیلے، سیب، ٹماٹر سمیت دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں، معیار اور دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا۔پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے نیلامی کے عمل کی نگرانی کی اور آڑھتیوں و دکانداروں کو ہدایت کی کہ وہ سرکاری نرخنامے کے مطابق اشیاء فروخت کریں۔ نرخنامے نمایاں جگہوں پر آویزاں کرنے اور گرانفروشی سے مکمل اجتناب برتنے کی تاکید کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل