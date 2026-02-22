صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگہبان راشن کارڈز کی تقسیم تاخیر کا شکار، مستحقین پریشان

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) رمضان المبارک سے قبل حکومت پنجاب کے تحت شروع کیے گئے رمضان نگہبان پیکج 2026 کے تحت راشن کارڈز کی تقسیم بعض یونین کونسلز میں سست روی کا شکار ہو گئی ہے ، جس کے باعث مستحق شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں 14 فروری سے کارڈز کی گھر گھر تقسیم کا آغاز کیا گیا تھا، تاہم جڑانوالہ کی مختلف یونین کونسلز میں یہ عمل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔کئی علاقوں میں اہل علاقہ نے بتایا کہ ابھی تک ٹیمیں نہیں پہنچیں اور نہ ہی واضح معلومات فراہم کی گئی ہیں، جس سے مستحق افراد حکومتی امداد سے محروم ہیں۔ اس پیکیج کے تحت مستحق خاندانوں کو 10 ہزار روپے تک کی مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ رمضان میں بنیادی اشیائے خورونوش خرید سکیں۔ شہری حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تاخیر کا شکار یونین کونسلز میں تقسیم کا عمل فوری طور پر تیز کیا جائے تاکہ مستحق افراد رمضان سے قبل اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انتظامیہ کے مطابق تقسیم کے عمل کی نگرانی جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام علاقوں میں کارڈز کی فراہمی جلد مکمل کی جائے ۔

