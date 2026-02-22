صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبہ انتہا پسندی سے اجتناب کریں:آر پی او سہیل اختر سکھیرا

ملکی استحکام اور معاشرتی ہم آہنگی کیلئے علما، اساتذہ اور طلبہ کا کردار نہایت اہم ہے مصنوعی ذہانت کا استعمال ناگزیر :پیغامِ پاکستان کے موضوع پر سیمینار سے خطاب

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کا دورہ کیا اور پیغامِ پاکستان کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کیا۔یونیورسٹی پہنچنے پر ریکٹر ملک امان اللہ اور یونیورسٹی سٹاف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آر پی او نے سیمینار میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی اور طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی استحکام اور معاشرتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے علما، اساتذہ اور طلبہ کا کردار نہایت اہم ہے ۔ تعلیمی ادارے فکری رہنمائی اور مثبت سوچ کے مراکز ہوتے ہیں جو نوجوان نسل کی کردار سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔

طلبہ اعتدال پسندی کو فروغ دیں اور ہر قسم کی انتہا پسندی سے اجتناب کریں۔ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے ، نوجوان اسے سیکھیں اور مثبت مقاصد کے لیے بروئے کار لائیں۔خواتین کے تحفظ کے حوالے سے آر پی او نے کہا کہ خواتین مضبوط رہیں اور کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ یا استحصال کی صورت میں فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں۔ نوجوانوں کو منشیات کی طرف راغب کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ منشیات کی لعنت سے بچاؤ کے لیے تعلیم اور آگاہی سب سے مؤثر ہتھیار ہیں۔

