2مختلف واقعات میں تین نو جوا نو ں کو اغوا کر لیا
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)دو مختلف واقعات میں تین نو جوا نو ں کو اغوا کر لیا گیا۔ چک نمبر 275 ج ب کی عائشہ بی بی نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے۔۔۔
موقف اختیار کیا ہے کا اسکا 21 سا لہ بیٹا محمد نذیر اور 15 سا لہ بھتیجا چک نمبر 360 ج ب بو بک میں مو جود تھے کہ دو نامعلو م مسلح افراد نے انہیں زبردستی اغوا کرلیا ، علا وہ ازیں چک نمبر 367 ج ب کے محمد عا مر نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ اسکا 17 سا لہ بیٹا محمد سلما ن گاؤ ں میں مو جود تھا کہ نا معلو م افراد اسکو اغوا کرکے ہمراہ لے گئے ہیں۔