سابق ناظم چودھری منیر الدین کے صاحبزادے چودھری خاور محمود کا انتقال
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق ناظم چودھری منیر الدین گجر مرحوم کے فرزند، سابق ممبر پنجاب بار کونسل چودھری خاور محمود کھٹانہ ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، اور۔۔۔
چودھری شاہد محمود کے چھوٹے بھائی، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ چودھری اشرف محمود گجر ایڈووکیٹ، بقضائے الٰہی وفات پا گئے ۔نماز جنازہ میں تمام مکاتب فکر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ روح مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا 24 فروری بروز منگل بعد نماز عصر بمقام ڈیرہ سردار علی حیدر فیصل آباد روڈ ادا کی جائے گی۔