لاپتہ ہونے والی بچی پولیس کی بروقت کارروائی سے بازیاب

  • فیصل آباد
لاپتہ ہونے والی بچی پولیس کی بروقت کارروائی سے بازیاب

پو لیس نے ایک گھنٹہ میں بچی کو تلاش کر لیا ، ورثا کے حوالے کر دیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ سٹی پولیس نے گھر سے لاپتہ ہونے والی 11 سالہ بچی کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے بحفاظت بازیاب کر لیا۔ ایس ایچ او سٹی محمد عاطف شہزاد کچھی کی قیادت میں پولیس ٹیم نے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کر کے ایک گھنٹے کے اندر بچی کو تلاش کیا۔ بازیاب ہونے کے بعد بچی کو ضروری قانونی کارروائی مکمل کر کے ورثا کے حوالے کیا گیا۔ اہل علاقہ نے پولیس کی فوری کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ایس ایچ او نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

