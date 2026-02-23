جھنگ :کمر توڑ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل کر دی
ادویات اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پریشان کر رہیں : شہری
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ اور نواحی علاقوں میں کمر توڑ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل کر دی ہے ۔ عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے صرف دعوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور موجودہ مہنگائی کے اس طوفان کا عام شہری مقابلہ نہیں کر سکتا۔شہریوں نے بتایا کہ غریب اور دیہاڑی دار طبقہ روزمرہ ضروریات زندگی پوری کرنے سے قاصر ہے ، جبکہ ادویات اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عام شہری کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے فوری اقدامات نہ کیے تو خدانخواستہ بھوک اور فاقوں سے شہریوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ۔شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کی ناکامی نے نہ صرف غریب طبقے بلکہ متوسط اور سفید پوش شہریوں کو بھی متاثر کیا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ عام شہری اپنی روزمرہ ضروریات پوری کر سکیں۔