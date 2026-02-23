صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :کمر توڑ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل کر دی

  • فیصل آباد
جھنگ :کمر توڑ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل کر دی

ادویات اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پریشان کر رہیں : شہری

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ اور نواحی علاقوں میں کمر توڑ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل کر دی ہے ۔ عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے صرف دعوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور موجودہ مہنگائی کے اس طوفان کا عام شہری مقابلہ نہیں کر سکتا۔شہریوں نے بتایا کہ غریب اور دیہاڑی دار طبقہ روزمرہ ضروریات زندگی پوری کرنے سے قاصر ہے ، جبکہ ادویات اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عام شہری کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے فوری اقدامات نہ کیے تو خدانخواستہ بھوک اور فاقوں سے شہریوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ۔شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کی ناکامی نے نہ صرف غریب طبقے بلکہ متوسط اور سفید پوش شہریوں کو بھی متاثر کیا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ عام شہری اپنی روزمرہ ضروریات پوری کر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماہ صیام: سبزیوں پھلوں کے من مانے نرخ شہری پریشان

کوئی طالبعلم وسائل کمی پر تعلیم سے محروم نہیں رہے گا ، ذوالفقار چیمہ

ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کے اعزاز امیں تقریب

چودھریاں والا، گلہ لال دین میں گندہ پانی کھڑا ہونے پر مشکلات

ڈپٹی کمشنر کا مختلف مقامات پر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

فاطمۃ الزہراؓ کی زندگی خواتین کیلئے مشعل راہ ،وسیم الحسن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ