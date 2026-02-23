چالان کرنے پر موٹر سائیکل سوار کی ٹریفک اہلکار سے مزاحمت
شہری کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں ، مقدمہ درج کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چالان کرنے پر موٹر سائیکل سوار کی جانب سے ٹریفک اہلکار سے مبینہ مزاحمت شروع کر دی گئی۔تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے ٹرک سٹینڈ کے قریب ٹریفک اہلکار کی جانب سے موٹر سائیکل سوار ملزم کو روک کر ہیلمٹ نہ پہننے کی بنا پر اس کا چالان کیا تو ملزم نے ٹریفک اہلکار سے مبینہ طور پر مزاحمت شروع کر دی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا گیا۔ جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے ۔