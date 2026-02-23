صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریکوری کے لئے جانے والے فیسکو اہلکاروں کو دھمکیاں

  • فیصل آباد
ملزم کی جانب سے ٹیم کو محکمانہ امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ریکوری کے لئے جانے والے فیسکو اہلکاروں کو مبینہ طور پر دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں کیا جانے لگا۔تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 225 میں فیسکو اہلکار ریکوری کے لئے پہنچے تو ملزم کی جانب سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مبینہ طور پر اہلکاروں کو قابو کر لیا گیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں و پریشان کرنے کے ساتھ انہیں محکمانہ امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

