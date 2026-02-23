کیفے کی خاتون مالک کو تشدد کا نشانہ بنا دیا ، ویڈیو وائرل
مریم حسن کیفے پر موجود تھی ملزم زبر دستی داخل ہو گئے ، مدثر گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کیفے کی خاتون مالک کو قابو کرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ خاتون پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔تھانہ گلبرگ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مریم حسن نامی خاتون نے مؤقف اختیار کیا کہ وہ اپنے کیفے پر موجود تھی کہ اس دوران ملزم زبردستی اس کے کیفے میں داخل ہوا اور اسے قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ ملزم کی جانب سے کیفے میں گھس کر خاتون کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے اور دھمکیاں دینے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ جس پر پولیس نے فوری طور پر ملزم مدثر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔