جھنگ:فوڈ اتھارٹی کی غفلت، ملاوٹ شدہ اشیا کی سرعام فروخت
اعلیٰ حکام فوری نوٹس لے کر ملاوٹ مافیا کیخلاف سخت کارروائی کروائیں:اہل علاقہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ اور گردونواح میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی نااہلی کے باعث ملاوٹ شدہ اشیاء سرعام فروخت ہو رہی ہیں، جس سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں جیسے جھنگ بازار، شہید روڈ، کھیتانوالہ بازار، کوٹ روڈ اور سرکلر روڈ پر مارکیٹوں اور دکانوں میں غیر معیاری دودھ، چائے کی پتی، پانی ملا گوشت، پانی کی بوتلیں، سرخ مرچ، ہلدی، گرم مصالحے ، غیر معیاری آٹا اور مردار چکن سمیت سینکڑوں اشیا فروخت کی جا رہی ہیں۔اہلِ علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہری صحت کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔