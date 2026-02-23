صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:فوڈ اتھارٹی کی غفلت، ملاوٹ شدہ اشیا کی سرعام فروخت

  • فیصل آباد
جھنگ:فوڈ اتھارٹی کی غفلت، ملاوٹ شدہ اشیا کی سرعام فروخت

اعلیٰ حکام فوری نوٹس لے کر ملاوٹ مافیا کیخلاف سخت کارروائی کروائیں:اہل علاقہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ اور گردونواح میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی نااہلی کے باعث ملاوٹ شدہ اشیاء سرعام فروخت ہو رہی ہیں، جس سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں جیسے جھنگ بازار، شہید روڈ، کھیتانوالہ بازار، کوٹ روڈ اور سرکلر روڈ پر مارکیٹوں اور دکانوں میں غیر معیاری دودھ، چائے کی پتی، پانی ملا گوشت، پانی کی بوتلیں، سرخ مرچ، ہلدی، گرم مصالحے ، غیر معیاری آٹا اور مردار چکن سمیت سینکڑوں اشیا فروخت کی جا رہی ہیں۔اہلِ علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہری صحت کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ