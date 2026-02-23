اہلِ تصوف نے ہر دور میں توحیدِ باری تعالیٰ کا عملی درس دیا:ڈاکٹر مقصود اختر
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سلسلہ توحیدیہ کے شیخ ڈاکٹر مقصود اختر توحیدی نے حلقہ ذکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہلِ تصوف نے ہر دور میں توحیدِ باری تعالیٰ کا عملی درس دیا۔
تصوف کا مقصد انسان کے باطن کی اصلاح، دل کی پاکیزگی اور خالق کائنات سے سچی وابستگی پیدا کرنا ہے ۔حلقہ ذکر میں پیر بھائیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اجتماعی ذکر میں حصہ لے کر روحانی فیوض و برکات حاصل کیں۔ شرکاء نے عملی زندگی میں توحید، محبت اور اخلاص کے پیغام کو عام کرنے کا عزم کیا۔