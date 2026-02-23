صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلِ تصوف نے ہر دور میں توحیدِ باری تعالیٰ کا عملی درس دیا:ڈاکٹر مقصود اختر

  • فیصل آباد
اہلِ تصوف نے ہر دور میں توحیدِ باری تعالیٰ کا عملی درس دیا:ڈاکٹر مقصود اختر

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سلسلہ توحیدیہ کے شیخ ڈاکٹر مقصود اختر توحیدی نے حلقہ ذکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہلِ تصوف نے ہر دور میں توحیدِ باری تعالیٰ کا عملی درس دیا۔

تصوف کا مقصد انسان کے باطن کی اصلاح، دل کی پاکیزگی اور خالق کائنات سے سچی وابستگی پیدا کرنا ہے ۔حلقہ ذکر میں پیر بھائیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اجتماعی ذکر میں حصہ لے کر روحانی فیوض و برکات حاصل کیں۔ شرکاء نے عملی زندگی میں توحید، محبت اور اخلاص کے پیغام کو عام کرنے کا عزم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ