  • فیصل آباد
وزیر اعلیٰ پنجاب کیلئے 11ارب روپے کا نیا جہاز خریدنا عوام کے ساتھ مذاق : شہباز احمد گجر

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وی آئی پی فلائٹس کے نام پر وزیر اعلیٰ پنجاب کیلئے 11 ارب روپے کا نیا جہاز خریدنا پنجاب کی غریب عوام کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔

شہباز گجر نے مزید کہا کہ ابھی تازہ خبریں آرہی ہیں کہ گزشتہ سات سال میں ملک میں غربت کی شرح میں 7%اضافہ ہوا ہے ،عوام کی خون پسینہ کی کمائی سے حاصل شدہ ٹیکسوں کی آمدن سے لگژری جہاز اور بیورو کریسی کیلئے لگژری گاڑیاں،جہاز خریدنا ظلم عظیم ہے ۔حکمران اس روش پر نظر ثانی کریں۔

 

