کینال روڈ کی بیوٹیفکیشن آخری مراحل میں، بینچز نصب

  • فیصل آباد
نہر کنارے کو خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں سے سجانے کی ہدایت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ کے زیر اہتمام نصرت فتح علی خاں انڈرپاس سے کینال کی جانب روڈ کے دونوں اطراف ایک کلومیٹر طویل فٹ پاتھ کی تزئین و بحالی اور بیوٹیفکیشن کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ۔ خوبصورت ٹائلز کی تنصیب مکمل ہونے کے بعد شہریوں کی سہولت اور تفریح کے لیے منفرد طرز کے بینچز بھی نصب کر دئیے گئے ہیں۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کینال روڈ فیصل آباد کا دورہ کرکے بیوٹیفکیشن کے کاموں کا جائزہ لیا اور بینچز کی تنصیب کو سراہا۔ انہوں نے نہر کنارے کو خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں سے سجانے کا کام بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ درختوں پر آرائشی لائٹس کی تنصیب سے رات کے وقت دلکش منظر پیش ہوگا جو شہریوں اور راہ گیروں کو اپنی جانب متوجہ کرے گا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ڈویژن بھر میں شہر کی خوبصورتی اور بہتری کے اقدامات پر عملدرآمد جاری ہے ۔

 

