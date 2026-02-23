صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ :عمر بچو ں کو مزدوری پررکھنے وا لے دکا ندار وں پر مقدمات

  • فیصل آباد
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)کم عمر بچو ں کو مزدوری پررکھنے وا لے دکا ندار مقدما ت کی زد میں آ گئے۔

 اسسٹنٹ ڈا ئریکٹر لیبر ویلفیئر ٹوبہ ٹیک سنگھ قمر عبا س کو اطلا ع ملی کہ چک نمبر 302 ج ب کے عبدالرحما ن اور چک نمبر 360 کے نو ر سلطا ن وغیرہ نے اپنی دکا نو ں پر کم عمر بچو ں کو مزدوری کیلئے رکھا ہوا ہے جس پر انہو ں نے چھا پے مار کر عمر بچو ں کو مزدوری کرتے ہو ئے پکڑ لیا اور تھا نہ صدرگوجرہ کو تحریری طور پر اآ گا ء کر دیا جس پر پو لیس نے الگ مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلا ش شروع کردی ہے ۔

 

