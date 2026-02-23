چنیوٹ:رکشہ ڈرائیوروں کیلئے لائسنس کا حصول آ سان
اتوار کا دن خصوصی طور پر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے مختص کیا گیا ہے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے عمل کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے ۔ سپیشل مہم کے تحت رکشہ ڈرائیوروں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے جہاں سابقہ لرنرز کو رینیو کروا کر نئے لائسنس بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی نگرانی میں سپیشل مہم کے دوران بھوانہ میں ہی رکشہ ڈرائیوروں کے لائسنس تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔ اتوار کا دن خصوصی طور پر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں۔سپیشل مہم سے مستفید ہونے والے رکشہ ڈرائیوروں نے ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو سراہا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنا قانوناً جرم ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آج ہی اپنا لائسنس بنوائیں۔