سبزی و فروٹ منڈی میں شفاف بولی ،سخت نگرانی کی ہدایات

  • فیصل آباد
سبزی و فروٹ منڈی میں شفاف بولی ،سخت نگرانی کی ہدایات

ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی یقین دہانی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی ریلیف ویژن کے تحت سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نصرت شاہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ملک تصور حسین نے سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا۔ انہوں نے بولی کے عمل کا جائزہ لیا اور نیلامی کو شفاف بنانے کے لیے متعلقہ عملے کو ہدایات جاری کیں۔ قیمتوں، معیار اور وزن کی نگرانی کی گئی اور ناجائز منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی یقین دہانی کرائی گئی۔

 

