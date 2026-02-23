گڑھ مہاراجہ: مردہ کتوں سے علاقے میں بدبو اور تعفن
بلدیہ اہلکار فوری طور پر مردہ کتوں کا صفایا کروائیں ، اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )نواحی علاقے چاہ لدھیانے والا، موضع نامدار سیال، یونین کونسل رنجیت کوٹ میں بلدیہ اہلکاروں کی ویکسی نیشن کے نتیجے میں آوارہ کتوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، تاہم مردہ کتوں کو علاقے سے نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے باعث شہری بدبودار ماحول اور تعفن سے پریشان ہیں۔اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر احمدپورسیال طارق محمود گل سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ اہلکار فوری طور پر مردہ کتوں کا صفایا کروائیں تاکہ علاقے میں صاف ستھرا ماحول بحال ہو اور شہری اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں۔