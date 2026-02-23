صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ: مردہ کتوں سے علاقے میں بدبو اور تعفن

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ: مردہ کتوں سے علاقے میں بدبو اور تعفن

بلدیہ اہلکار فوری طور پر مردہ کتوں کا صفایا کروائیں ، اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )نواحی علاقے چاہ لدھیانے والا، موضع نامدار سیال، یونین کونسل رنجیت کوٹ میں بلدیہ اہلکاروں کی ویکسی نیشن کے نتیجے میں آوارہ کتوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، تاہم مردہ کتوں کو علاقے سے نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے باعث شہری بدبودار ماحول اور تعفن سے پریشان ہیں۔اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر احمدپورسیال طارق محمود گل سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ اہلکار فوری طور پر مردہ کتوں کا صفایا کروائیں تاکہ علاقے میں صاف ستھرا ماحول بحال ہو اور شہری اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کا ناڑی کے برساتی نالے کا معائنہ

سلمان گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

آر پی او نے درخواستوں پر قانونی کاروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی

نگہبان کارڈ کی رقوم سے کٹوتی کر نے والے 5ریٹیلرز کیخلاف مقدمات درج

سہولیات کی فراہمی کیلئے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ‘وزیرِ مملکت

موٹر سائیکلوں میں تصادم ، پیچھے سے ٹرالی نے دونوں کو کچل دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ