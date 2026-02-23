صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :بازاروں میں بیوٹیفکیشن کام شہریوں کیلئے مشکلات کا سبب

  • فیصل آباد
عید کی خریداری کے دوران بازاروں میں غیر معمولی رش ،پیدل چلنا دشوار ہو گیا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے مرکزی بازاروں میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبے کے تحت ترقیاتی کام جاری ہیں، تاہم کھدائی کے بعد مٹی کے ڈھیروں اور تنگ راستوں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ عید کی خریداری کے دوران بازاروں میں غیر معمولی رش کے باعث پیدل چلنا دشوار ہو گیا ہے جبکہ موٹر سائیکلوں کی بے ہنگم آمد و رفت نے مسائل میں اضافہ کر دیا ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں میں موٹر سائیکلوں پر عارضی پابندی عائد کی جائے ، اہم داخلی راستوں پر پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں اور مٹی کے ڈھیروں کو فوری ہٹایا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے ۔

 

